Filippi: “Elogio i miei ragazzi, ci vuole continuità. Espulsione Perrotta? Ci sta”

Le parole del tecnico rosanero al termine della sfida contro la Virtus Francavilla

Il Palermo ritrova il sorriso e tre punti fondamentali per scacciare i fantasmi della pessima prestazione offerta domenica scorsa a Torre Del Greco contro la Turris. I rosanero si impongono di misura sulla Virtus Francavilla per 1-0 grazie a una rete siglata da Matteo Brunori appena entrato in campo al 58' minuto. Prestazione non esaltante quella fornita dai ragazzi siciliani, che però sono stati costretti dal 30' del primo tempo a giocare con l'uomo in meno a causa dell'espulsione del difensore Marco Perrotta in virtù di un intervento estremamente pericoloso.