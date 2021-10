Filippi: “Doppio attaccante? Fraseggio maggiore. Gli errori capitano in ogni serie”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match in cui i rosanero affronteranno la Vibonese nel match valido per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Parola a Giacomo Filippi. L'attuale coach del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in cui i rosanero affronteranno la Vibonese presso lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. La gara è valida per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C e il calcio d'inizio è previsto per domenica alle ore 14.30. La compagine rosanero va a caccia di continuità dopo la vittoria maturata per uno a zero ai danni della Virtus Francavilla. Di seguito, le dichiarazioni di Filippi.

"Doppio attaccante? Affiancando due attaccanti in avanti c'è possibilità di un fraseggio maggiore, se dovessimo scegliere questa opzione Fella si renderebbe più pericoloso perché chiaramente giocherebbe più avanti e non sulla trequarti. Costruzione dal basso un rischio? Ogni allenatore ha delle idee e si basa su dei principi di gioco, buttare la palla avanti porta a determinati risultati. La squadra si deve proporre la domenica in base a quello che prepara in settimana, io non dirò mai ai miei giocatori che se non ci sono le condizioni per manovrare è inutile impostare. Gli errori capitano in ogni serie, andare a puntualizzare è inutile. L'occasione che ci ha favorito nella sfida contro la Virtus è capitata per errore di un difensore loro, ma poi è stato bravo Brunori a concretizzare".