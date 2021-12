Filippi: “Dobbiamo giocare come sappiamo. Conta la mentalità, sarà una gara dura”

Le parole del tecnico del Palermo alla vigilia della sfida interna contro il Monopoli

Parola a Giacomo Filippi . Il tecnico del Palermo è intervenuto nella canonica conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro il Monopoli . La sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie C , porta con sé un peso specifico non indifferente, considerando il confronto ad altaquota che vede le due compagini lottare per il secondo posto, oltre che per il ruolo di principale inseguitrice del Bari capolista.

Ne è consapevole lo stesso Filippi, che ai microfoni della stampa ha analizzato la gara che attende i rosanero, facendo anche riferimento anche all'ultimo precedente vittorioso in Coppa Italia. Ecco, di seguito, le sue parole: "È un avversario che già conosciamo e sappiamo come gioca, è un vantaggio per noi conoscere nel dettaglio le squadre avversarie. L'abbiamo battuto in Coppa Italia, ma ricordiamoci che è comunque stata una partita dura e non semplice da portare a casa. L'interpretazione è quella che conta e quella partita l'abbiamo giocata molto bene, poi ci siamo complicati la vita per una disattenzione. Dobbiamo giocare come sappiamo fare, se succederà questo riusciremo a portare a casa risultati. Incontro con i ragazzi con disabilità? È stata una giornata fantastica, si è giocato a ping pong con i ragazzi che si sono integrati fin da subito con l'intero gruppo, sono quelle giornate che regalano un sorriso ma che ti fanno anche sorridere. Siamo stati felici di poter aderire, che ben vengano queste iniziative".