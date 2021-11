Filippi: “Dobbiamo essere propositivi. Picerno? La Coppa Italia non fa testo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C in cui i rosanero affronteranno il Picerno

Tempo di vigilia in casa rosanero. Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Picerno nel match valevole per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. La compagine siciliana va alla caccia del settimo risultato utile consecutivo dopo aver conquistato cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate di campionato. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico Filippi intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostica sfida contro il Picerno.