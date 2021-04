Filippi: “Dobbiamo dare il massimo per sopperire all’assenza di Lucca. Playoff? Abbiamo un obiettivo”

Giornata di vigilia per il Palermo.

Archiviato l’amaro ko rimediato in casa del Monopoli, il Palermo si prepara a tornare in campo in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Vibonese. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Dobbiamo dare il 150% per sopperire alla mancanza di Lucca che, numeri alla mano, ha la vena realizzativa migliore. La fortuna del calcio è che dopo 3 giorni ritorni in campo e hai la possibilità di riscattarti, pensiamo alla Vibonese e sono convinto che faremo un’ottima partita. La Vibonese è una squadra che gioca bene, dovremo dare tutto per dare vita a una prestazione di livello. Nella mia breve gestione sono capitati spesso questi cali di concentrazione nel finale, non c’è una medicina precisa per curarla. Dobbiamo essere tutti bravi a mantenere sempre alta l’attenzione. Faremo in modo che questo non accada più, dando il massimo dal primo all’ultimo minuto. Non siamo ai playoff in maniera matematica e dobbiamo ancora sudarci un piazzamento, il nostro obiettivo è quello di scalare qualche altra posizione e migliorare il nono posto”.