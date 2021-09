Filippi: “Difficoltà nel fare la partita, questo atteggiamento non va bene”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi al termine della sfida andata in scena allo Stadio "Rocchi"

Uno a uno: è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Monterosi Tuscia e Palermo , valevole per la quinta giornata del Girone C di Serie C , il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana, passata in vantaggio al minuto 22 grazie al primo gol stagionale di Matteo Brunori , prima della rete del pari di Damiano Cancellieri .

"Cancellieri ha fatto una buona gara e Valente lo ha sofferto perché non lo andava a prendere alto, quando ha cambiato lato ha fatto bene; a sua volta Almici ha coperto meglio su quella fascia. Valente poteva stare molto più alto. Cosa non va? Stiamo riscontrando fatica nel fare la partita, soprattutto fuori casa. Fatichiamo ad avere la personalità per essere padroni del campo, cosa che dobbiamo acquisire velocemente anche perchè bisogna fare punti e portare a casa vittorie. Con questo atteggiamento si gioca al risparmio e non va bene, serve mettere in campo la giusta determinazione, altrimenti avremo delle difficoltà. Buttaro? Buttaro così come gli altri due difensori ha giocato bene, è stato tempestivo e preciso. Brunori ha trovato il gol e finalmente si è sbloccato, ha trovato qualche certezza in più nelle sue capacità. Per il resto la partita andava impostata e interpretata come abbiamo fatto negli ultimi minuti ma per l'intera gara, dobbiamo lavorare tanto su questo aspetto", le sue parole.