Filippi: “Difesa? Domani valuteremo la possibilità di cambiare. Serve sostanza”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match in cui i rosanero affronteranno la Vibonese nel match valido per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C

Tempo di vigilia in casa rosanero. Il Palermo si appresta ad affrontare in trasferta la Vibonese nella gara valida per l'undicesimo turno del Girone C di Serie C. In palio punti pesanti allo stadio "Luigi Razza", in cui i rosanero hanno già disputato un match in occasione del derby giocato in campo neutro contro l'ACR Messina e terminato per uno a uno. L'allenatore della compagine siciliana, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.