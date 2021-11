Filippi: “Dall’Oglio deve fare la differenza, Marconi ok. La cosa importante è una”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del match vinto dai rosanero contro la Paganese

Tre gol e tre punti per la formazione di Giacomo Filippi nella giornata odierna. Un successo importante che consente al Palermo di portarsi a meno uno dal Bari in attesa che i Galletti disputino la propria partita contro la Fidelis Andria nella giornata di domani. A margine del successo maturato contro la Paganese, Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa analizzando la convincente prestazione offerta dai rosanero tra le propria mura amiche del Renzo Barbera. Di seguito, le sue dichiarazioni.