Filippi: “Da qui al Bari 4 gare. Il presente si chiama Picerno”. E su Lancini…

Le parole del tecnico rosanero alla vigilia della sfida contro il Picerno

Parola a Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo è intervenuto nella canonica conferenza stampa della vigilia al match valido per il sedicesimo turno di Serie C, nel quale i rosa affronteranno il Picerno. Già battuto in Coppa Italia con il risultato di 4-1, la compagine rossoblu rappresenta comunque un ostacolo da non sottovalutare per i siciliani, a caccia del quarto successo consecutivo in campionato. Ne è consapevole lo stesso Filippi, che ai microfoni della stampa presente ha analizzato la partita che attende De Rose e compagni, in ottimo stato di forma per quel che riguarda prestazioni e risultati. Ecco, di seguito, le sue parole: