Filippi: “Crivello ok, Marconi sta bene. È mancata la cattiveria”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Passa il Catanzaro al "Nicola Ceravolo", nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Palermo battuto per una rete a zero e dunque ufficialmente fuori dalla competizione. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

"Crivello? Roberto ha fatto molto bene per tutti e 90 i minuti in tutte e due le fasi. Alla squadra è mancata quella cattiveria che serve per portare a casa il risultato, se ti manca qualcosa vuol dire che ti manca quella cosa che ti permettere di vincere. Sono comunque contento della prestazione dei ragazzi. Cosa manca per la continuità? Si ottiene con prestazioni e risultati, dobbiamo insistere sull'essere feroci sotto porta e voler segnare a tutti i costi. Lo abbiamo fatto per molte partite mentre in alcune è mancato. Non rimprovero molto alla squadra dopo 12 giornate, nel tempo farà molto bene e sarà sempre lì a combattere per le prime tre posizioni. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati ma ci manca purtroppo qualche punto, per colpa nostra chiaramente. A noi oggi è mancata la cattiveria e la ferocia che abbiamo mostrato domenica contro l'Avellino, se avessimo messo in campo questo atteggiamento avremmo vinto. È questa la cosa che rimprovero ai ragazzi. Marconi? Sta bene, abbiamo preferito non rischiarlo. Andria? Rientreremo stasera e domani ci alleneremo, poi venerdì sera partiremo sapendo di avere una sfida contro una squadra ostica. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa l'intera posta in palio".