Filippi: “Contro il Bari rivendicato derby. Latina sfida ostica, Valente e Giron…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Archiviato il pareggio a reti bianche maturato in casa contro il Bari nell'ultimo atto del girone di andata di Serie C, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare in trasferta il Latina, nella prima giornata del girone di ritorno. Un match importante per i rosanero, reduci da due prestazioni opache, che hanno permesso il sorpasso in classifica del Monopoli: volato, adesso, al secondo posto. A fare il punto in casa Palermo alla vigilia della sfida contro la compagine laziale è il tecnico Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa.