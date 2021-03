Filippi: “Concentrati in vista del Catania, un aspetto può fare la differenza. Boscaglia? Sono certo di una cosa”

Sale l’attesa per Catania-Palermo.

Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall’allenatore rosanero Giacomo Filippi.

“Siamo concentrati e determinati alla partita contro il Catania e stiamo cercando di prepararla nel migliore dei modi. La squadra in questa stagione ha alternato prestazioni buone ad altre meno buone, anche durante gli allenamenti l’intensità a volte è calata. Sono sicuro che si potranno fare delle buone cose, voglio ringraziare Boscaglia per avermi permesso di entrare in questa realtà e in generale nel mondo del calcio. Sono sicuro che sarà felice e farà il tifo per me, sarà solo il tempo a dire se Filippi è bravo o meno. Conosco Boscaglia da dieci anni e viceversa, collaboro con lui come vice da 5 anni e mezzo. Dopo la partita contro la Viterbese ho parlato con i dirigenti che mi hanno dato l’incarico di proseguire la stagione, ho accettato con grande determinazione senza pensarci due volte. Sono un professionista. Lavoreremo tantissimo sull’intensità e sull’accorciare la zona di campo, sarà l’atteggiamento dei ragazzi che farà la differenza. Daremo tutto per raggiungere ottimi traguardi già dal derby che è una partita particolare ma vale comunque tre punti, sono sicuro che la squadra farà benissimo”.