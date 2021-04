Filippi: “Complimenti alla squadra, una cosa non mi è piaciuta. Rosso ad Almici? Rispondo così”

Due a tre: è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Alberto Pinto”.

Una vittoria, quella conquistata dalla compagine rosanero contro la Casertana in occasione della sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, centrata grazie alla tripletta messa a segno da Lorenzo Lucca. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerte dalla sua squadra.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione, non ci sono stati momenti di blackout. Abbiamo subito due reti da una squadra come la Casertana che è allenata benissimo, abbiamo gestito bene la palla. L’unico aspetto negativo è stato quello di non riuscire a chiudere definitivamente la partita, una cosa che ho detto ai miei calciatori. Espulsione Almici? Ha fatto un’entrata scomposta e non c’era motivo di farla, peccato perchè ha giocato benissimo dal punto di vista tecnico. Ha messo in difficoltà alla squadra e lui ne è consapevole, dobbiamo lavorare su questa cosa perchè non possiamo regalare un uomo ai nostri avversari”.