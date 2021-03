Filippi: “Ci credevo, squadra monumentale. Difesa a 3? Vi spiego la mia scelta. L’espulsione di Marconi…”

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catania, andata in scena questa sera allo Stadio “Angelo Massimino”: oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

“Ci credevo perchè la squadra si è allenata bene ed è stata unita e compatta lavorando molto bene, sono stati monumentali e quindi il merito va a loro per l’interpretazione che hanno dato alla partita. Ho detto che la squadra sta tenere il campo bene, bisognava annullare i momenti di blackout; la cosa che mi è piaciuta è che la difesa ha attaccato bene i portatori di palla. Buona la prestazione di Silipo e Valente, se continuiamo così sarà tutto più facile. Espulsioni? Quelle precedenti ci stavano, quella di oggi voglio rivederla ma comunque accettiamo la decisione dell’arbitro; questa decisione ci ha comunque resi invulnerabili dal momento in cui siamo rimasti in dieci. Cambio tattico e difesa a 3? Era un’idea che avevamo dal primo giorno di ritiro considerando che Crivello non si era allenato a causa di un fastidio all’adduttore e quindi dovevamo inventare qualcosa. Abbiamo provato questa soluzione che ha dato buoni risultati”.