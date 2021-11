Filippi: “Calendario? Piedi per terra e testa al Monopoli, vogliamo i tre punti”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Giacomo Filippi al termine della sfida contro il Picerno

Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio Comunale "Donato Curcio". Il Picerno di Leonardo Colucci ha battuto un Palermo generoso ma sterile e privo di idee nella sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo ottenuto grazie alla rete messa a segno al minuto 25 da Reginaldo, con la compagine rosanero che non è riuscita a centrale la quarta vittoria di fila. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico Giacomo Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Monopoli, Catania e Bari? Ci getteremo subito sulla partita prossima, ossia la sfida contro il Monopoli. Un match che vogliamo portare a casa. Dobbiamo ragionare a breve termine per fare delle buone cose. Siamo stati sempre con i piedi per terra, la squadra ha sempre lavorato e a dimostrarlo è proprio l'atteggiamento di oggi. Dobbiamo essere ancora più bravi nel saper ribaltare certe situazioni", ha concluso.