Filippi: “Brunori? Siamo molto competitivi. Puntiamo su Mauthe e Corona”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine della sfida contro la Salernitana

Parola a Giacomo Filippi . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Salernitana, andata in scena questo pomeriggio a San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo dei rosanero. Ultima amichevole prima del ritorno in città del Palermo . Fra i temi trattati dall'allenatore originario di Partinico, anche la prestazione offerta dalla compagine siciliana.

"Alla squadra ho chiesto questo: noi dobbiamo impostare la partita contro tutti alla stessa maniera, sviluppando i nostri principi di gioco senza lasciare per strada le nostre idee. Oggi questo è stato fatto nel secondo tempo, c'è stata molta più determinazione rispetto al primo. Brunori? Oltre a lui sono arrivati anche Fella e Soleri, siamo molto competitivi anche se ancora manca tanto alla chiusura del calciomercato. Ci sono dei giocatori in uscita, dovremo essere bravi a puntellare difesa o centrocampo qualora andasse via qualcuno. Mauthe e Corona? Ci stanno bene in questo contesto, hanno margini di miglioramento incredibili e noi puntiamo tanto su di loro. È normale che ci coordineremo bene con il settore giovanile per capire meglio, sono tre giocatori - compreso Misseri - validi e molto educati", sono state le sue parole.