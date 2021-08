Filippi: “Brunori? È l’attaccante che volevamo. Reparto offensivo completo”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo Giacomo Filippi a margine del debutto in campionato della formazione rosanero

"Sostituzione Floriano? Abbiamo un reparto mediano e offensivo completo con giocatori tutti forti, cerchiamo sempre di dosare le energie per tenere lucidi chi magari ha qualche anno in più. Chi lo ha sostituito ha le sue caratteristiche. Brunori e Soleri tengono palla e allungano la squadra, Dall'Oglio riesce a dosare le proprie energie e ha giocato bene anche dietro le punte. Doda e Peretti hanno fatto bene così come Giron, contento per la prestazione dei ragazzi. Brunori? È l'attaccante che volevamo per caratteristiche che lo scorso anno ci mancava, oggi gli è mancato solo il gol ma non è un problema perchè avrà modo e tempo per fare gol. Il reparto avanzato è ben assortito".