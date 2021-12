Filippi: “Bari merita la vetta, ma faccio i complimenti ai miei. Il rosso a Terranova…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Nuova frenata del Palermo che, nella sfida di questo pomeriggio contro la capolista Bari , non va oltre lo 0-0 nell'ultimo match del girone di andata di Serie C. Malgrado i galletti fossero rimasti in 10 dopo l'espulsione di Emanuele Terranova per fallo da ultimo uomo su Soleri, i rosanero non riescono a sfruttare la superiorità numerica, accontentandosi di un pareggio casalingo a reti bianche. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi , intervenuto in conferenza stampa.

"Doda è una scelta tecnica. Per giocare a calcio non bisogna solo saper giocare a calcio ma vi sono altri aspetti da tenere in considerazione. In settimana non ha risposto alle indicazioni. Il primo tempo è stato molto combattuto, faccio i complimenti ai miei. Dopo la loro espulsione non era semplice, di fronte avevamo una grande squadra e poteva essere pericoloso scoprirsi troppo. Il Bari merita dove sta, io faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato e per come si sono battuti. Sicuramente oggi la partita è stata giocata come andava giocata e come l'abbiamo preparata. L'occasione persa uno la può valutare dopo l'espulsione di Terranova ma non è mai semplice sfruttare la superiorità numerica. Rosa? Per recuperare questi punti al Bari bisogna sedersi e rivedere qualcosa perché altrimenti è come prendersi in giro. Dopo 19 partite se c'è questo gap tra noi e loro qualcosa di vero ci sarà. I ragazzi stanno facendo bene, abbiamo lasciato qualche punto per strada ma ci può stare. A gennaio si vedrà".