Filippi: “Bari a -1? Testa al Picerno, non abbassiamo la guardia. La mia su Odjer”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine della gara vinta contro la Paganese

Il Palermo batte in casa la Paganese per 3 reti a 0 e mette a segno la terza vittoria di fila, portandosi - se pur momentaneamente - a meno un punto dal Bari capolista. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi , intervenuto in mixed zone al termine della gara.

"Bari a -1? Adesso andrò a seguire Avellino-Picerno ossia il nostro prossimo avversario, dobbiamo essere bravi a capire come affrontarli meglio. Lunedì bisogna riprendere subito a ritmi alti, a Palermo non puoi abbassare la guardia e non devi mollare neanche un centimetro. Accetto sempre le critiche senza problemi, so che la mia squadra ha tanti margini di miglioramento e possiamo ancora raggiungere un livello molto alto. A volte ci riesce tutto a volte concediamo qualcosa che non dovremmo, il lavoro ti porta ad assumere sempre più consapevolezza. Odjer? Non abbiamo per caratteristiche un play, ma tutti lo possono fare. Dobbiamo sfruttare tutte le caratteristiche dei ragazzi, conoscendoli sempre meglio e mettendoli a proprio agio".