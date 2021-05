Filippi: “Avellino forte, ma in campo vedremo un Palermo aggressivo. Andata? Qualcuno si è innervosito, ma…”

Ancora pochi istanti e sarà Avellino-Palermo.

Il Palermo alle ore 20.45 sarà impegnato nella sfida esterna contro l’Avellino. Allo stadio “Partenio Lombardi”, i rosanero, affronteranno la compagine campana nella gara valida per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff del di Serie C. Una sfida presentata a pochi istanti dal fischio d’inizio dal tecnico della formazione siciliana, Giacomo Filippi, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”.

“Vedremo un Palermo aggressivo che cercherà di fare la gara e vorrà mettere la partita sui propri binari. Affronteremo una squadra forte ma dovranno anche loro stare attenti. Giocheremo come sappiamo e poi vedremo cosa accadrà al 90° una partita che si deciderà per un episodio e chi sarà più determinato la potrà spuntare. All’andata è stata una gara tra due squadre che si giocavano l’accesso al turno successivo dei playoff, poi qualcuno si è innervosito ma non è stato il caso nostro”