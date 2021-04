Filippi: “Atteggiamento sbagliato, non capisco cosa sia successo. Saraniti ingenuo, Lucca…”

Due a uno. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”.

Il tecnico del Palermo Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Monopoli, con la compagine pugliese che è riuscita a rimontare e vincere nel finale. “Nonostante la bravura e la fortuna di portarci in vantaggio non siamo stati bravi a tenere alto il ritmo e nella seconda frazione ci siamo abbassati senza un motivo preciso. Nel finale poi il Monopoli ci ha creduto e ha trovato la via del gol, non capisco cosa sia accaduto. Infortunio Lucca? Lorenzo farà gli accertamenti del caso, speriamo nulla di grave ma dobbiamo attendere. Saraniti? Poteva starci che era da parecchio che non giocava, sul fallo è stato un po’ ingenuo. L’atteggiamento della squadra nel secondo tempo non è stato quello che a me piace, il Monopoli portava avanti la palla e noi ci siamo adattato. Saraniti per caratteristiche è il vice Lucca, poi valuteremo le condizioni di entrambi per capire cosa fare”, sono state le sue parole.