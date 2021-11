Filippi: “Alziamo concentrazione, serve carattere. Valente mezzala? Dico la mia”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Archiviato il successo interno contro il Potenza, il Palermo torna in campo al "Barbera" per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Ad attendere i rosanero, nella sfida in programma sabato 20 novembre alle 14:30, ci sarà la Paganese di Gianluca Grassadonia. Impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi.

"Avere tutti gli elementi a disposizione è un vantaggio. Dobbiamo alzare ancor di più la concentrazione perché da queste partite passa il nostro presente, serve mostrare carattere e determinazione per portare avanti le nostre idee. Continuiamo a lavorare in questa maniera ed entrare in campo come stiamo facendo nelle ultime partite. Valente mezzala? Quel ruolo per me lo può fare benissimo e può creare molti fastidi agli avversari essendo un calciatore che non dà punti di riferimento, l'ultima volta non è stata una soluzione improvvisata ma provata nel tempo. Mauthe? Arriverà anche il suo momento per esordire, si sta allenando bene".