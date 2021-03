Filippi: “Alla squadra rimprovero solo una cosa. L’espulsione di Lucca? Vi spiego”

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della sfida andato in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

“Il primo tempo è andato abbastanza bene, durante l’intervallo abbiamo detto ai ragazzi di stare attenti alle ripartenze dove la Juve Stabia è pratica. Ci siamo fermati sul 2-1 e stessa cosa è accaduta sul gol dell’1-3, non bisogna mai fermarsi. Se devo valutare la prestazione della squadra mi viene difficile giustificare questo 2-4, ma dobbiamo lavorare per migliorare – ha dichiarato -. Lucca? È stato espulso reo di aver bestemmiato. Fisicamente stiamo bene e lo si è visto perchè abbiamo attaccato fino al 95′. La Juve Stabia è stata lesta e pronta nello sfruttare le occasioni create. Sulle azioni manovrate l’abbiamo subita poco, sulla voglia e la determinazione non mi sento di rimproverare qualcosa di troppo ai miei ragazzi mentre sulla concentrazione si”.