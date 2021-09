Filippi: “Alla squadra ho chiesto una cosa. Cambio modulo? I numeri ci danno ragione”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Campobasso . Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. Sfida presentata alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Stiamo trovando delle incertezze nel proporre delle cose in zone del campo in cui eravamo collaudati, non vorrei che nei miei ragazzi sia subentrata un pizzico di insicurezza. Cosa che non deve succedere perchè si allenano a ritmi alti ed è un piacere vederli allenare. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di giocare senza alcuna inibizione e paura, i calciatori che sono arrivati dal mercato hanno solo dato un grossa mano. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze. Cambio modulo? È l'unica certezza che abbiamo in questo momento, i numeri ci danno ragione in questo momento. Le certezze dei miei ragazzi non le tolgo, la squadra ha subito meno tiri di tutti e tre i gironi di C e recupera più palloni in zona mediana. Oggi stiamo bene così e insisteremo sul nostro modulo".