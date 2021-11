Fidelis Andria-Palermo, in vendita i biglietti per il settore ospiti: info e prezzi

Dettagli e info per assistere alla sfida tra Fidelis Andria e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo stadio "Degli Ulivi"

Mediagol (gm) ⚽️

Oggi, venerdì 5 novembre, prenderà il via la vendita dei biglietti per la partita valida per la 13^ giornata del Girone C di Serie C, Fidelis Andria-Palermo, prevista per il 7 novembre alle 14:30 allo stadio "Degli Ulivi".

La vendita del settore ospiti è attiva (NON necessario alcuno strumento di fidelizzazione) e si concluderà come da normativa alle ore 19:00 di sabato 6 novembre. Costo unico 12 euro. I biglietti saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e punti vendita).

PUNTI DI PREVENDITA VIVATICKET

• Botteghino Lato Tribuna Stadio “Degli Ulivi” Ven-Sab 10-12, 17-20. Dom 9-11,30.

• “Non solo caffè food” – via Antonio Da Villa, 4.

• Tabaccheria del Corso – Corso Cavour, 79.

• Agenzia Erredì, via Verdi 87.

INFO UTILI

Si ricorda che per l’accesso allo Stadio “Degli Ulivi”, oltre al biglietto, il tifoso deve portare con se mascherina, mostrare green pass o risultato negativo del tampone effettuato entro 48h prima della gara nonché documento di riconoscimento in corso di validità. Il green pass viene generato direttamente sulla piattaforma IO se sottoposti a ciclo vaccinale (una dose, o completo), oppure se si risulta negativi a un tampone nelle 48 ore che precedono l’inizio dell’evento. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

La Fidelis invita anche i tifosi a giungere allo Stadio con congruo anticipo per evitare assembramenti viste le procedure di rispetto del protocollo anticovid-19.

PREZZI BIGLIETTI

• Tribuna Centrale Intero 35€ / Under 16, Over 65, Donne 30€

• Tribuna Laterale Intero 20€ / Under 16, Over 65, Donne 17€ / Under 10 – 5€

• Curva Nord Intero 12€ / Under 16, Over 65, Donne 10€ / Under 10 – 5€

• Ospiti Prezzo unico 12€

Prezzi dei biglietti esclusi di diritti di prevendita

I minori di anni 10 possono accedere all’impianto solo se accompagnati ed in possesso di titolo d’accesso che da questa settimana sarà del costo di 5 euro.