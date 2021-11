Fidelis Andria-Palermo, Brunori e Odjer i migliori: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro la Fidelis Andria

Il Palermo ha trovato il secondo successo di fila in trasferta, tre punti fondamentali quelli ottenuti in casa della Fidelis Andria. Il 2-0 finale è stato firmato dalle reti di Brunori e Almici che hanno permesso a Filippi & Co di piazzarsi al secondo posto (in compagnia di Catanzaro e Monopoli), a soli 4 punti dal Bari capolista.