Fidelis Andria, il ds Logiudice: “Noi fortunati col Palermo. Serie C? Il livello…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Fidelis Andria, Pasquale Logiudice, dopo l'1-1 conquistato dalla compagine federiciana contro il Palermo, nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C

All'indomani del pari del "Renzo Barbera" contro il Palermo , il ds della Fidelis Andria , Pasquale Logiudice , intervistato ai microfoni di TuttoC.com, si è espresso sull'1-1 rimediato con la formazione rosanero guidata dal tecnico toscano, Silvio Baldini . Di seguiti le dichiarazioni rilasciate dal dirigente del club federiciano dopo il match infrasettimanale dell'ultimo turno del girone C di Serie C .

"È un pareggio importante. Avevamo bisogno di fare risultato, ma fare punti lì non è facile per nessuno. Abbiamo fatto una partita di sacrificio in un momento emergenza, accogliamo il risultato con soddisfazione. Abbiamo fatto una partita organizzata. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma il nostro è un punto sudato e guadagnato. Campionato? Al di là dei meriti del Bari, credo che il livello del campionato di quest’anno sia medio-basso. Nelle stagioni passate c’erano tante squadre importanti, almeno cinque-sei organici in lotta per il primo posto".