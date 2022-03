Fidelis Andria, Di Bari: “Palermo? Trasferta impegnativa. Grandi stimoli al Barbera”

Le dichiarazioni del tecnico della Fidelis Andria, Vito Di Bari, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma allo Stadio "Barbera" alle 15.00. Match valevole per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C

Alla vigilia del turno infrasettimanale del Girone C di Serie C contro il Palermo, in programma domani alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", il tecnico della Fidelis Andria, Vito Di Bari, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la compagine rosanero guidata da Silvio Baldini. Di seguito le dichiarazioni del coach della formazione federiciana.

"Sappiamo che la partita con il Latina non è andata come ci aspettavamo, ma bisogna andare avanti e abbiamo l’occasione di scendere nuovamente in campo. Sarà una trasferta impegnativa su un campo che fra pochi giorni ospiterà la nazionale. Sono sicuro che la prestazione da parte nostra ci sarà. Brunori? Sicuramente farà il salto di categoria e, oltre a lui, ci sono altri elementi validi nel Palermo; detto questo, in Serie C fenomeni non ce ne sono e ce la giocheremo, provando a fare risultati. La lista degli indisponibili, tra infortunati e squalifiche, è sempre più lunga, ma non ho mai cercato alibi e bisogno guardare alle cose positive. Sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo e mi aspetto una bella partita di calcio; difficile non avere motivazioni quando giochi a Palermo".