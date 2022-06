Ficarra e Picone: “Tifiamo Palermo da sempre. Serie B, Zamparini e la promozione…”

Ficarra e Picone raccontano la loro passione per il Palermo e i colori rosanero

Palermitani di nascita e da sempre tifosi del Palermo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone raccontano la loro passione per il club rosanero. Il duo comico, che ha annunciato il prossimo film in uscita per Natale 2023, ha concesso una lunga intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Tra gli argomenti proposti, anche il legame forte ed inscindibile che lega i due al Palermo, legame ormai trentennale. Di seguito le parole di Ficarra e Picone: