Sanremo 2023, il Palermo regala maglia Brunori a Colapesce e Dimartino al Festival

La maglia rosanero, votata come la più bella della Serie B, arriva all'Ariston

C'è anche un po' di rosanero in questa settantatreesima edizione del Festival di Sanremo . La Lega Serie B ed il Palermo F.C. hanno deciso di consegnare al duo Colapesce e Dimartino , coppia di cantanti in gara di origine siciliana, la maglia di Matteo Brunori. Questo il comunicato del club di Viale del Fante:

Il Festival di Sanremo si tinge di rosanero. Nella celeberrima kermesse, simbolo dell’italianità in tutto il mondo, non poteva mancare la Lega Serie B che, insieme al Palermo FC, ha consegnato la divisa vincitrice della Jersey Challenge della Serie BKT 2022/2023 ai siciliani Colapesce e Dimartino, tra i più apprezzati in gara.