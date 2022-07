Ferrari: “Ho seguito il passaggio al City Group. La Serie B una lotteria, Baldini…”

Enzo Ferrari , ex attaccante rosanero tra l'anno 1968 ed il 1972, per poi tornare a Palermo nei panni di allenatore nell'annata 1990-1991 rimane una figura iconica per il club del capoluogo siciliano. Nell'intervista di oggi ai microfoni di TMW RADIO, il classe 1942 si è espresso sulla strabiliante cavalcata degli uomini di Baldini durante i playoff di Lega Pro , terminata con la doppia vittoria in finale rifilata al Padova di Massimo Oddo , e sul cambio di proprietà che ha visto passare la società dell'ex patron Mirri in mano al City Football Group dello sceicco Mansur . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho seguito con molto interesse il cambio di guida e credo che i dirigenti del City Group abbiano scoperto una città che ama il calcio. Questa nuova società sembra decisa a fare bene: vedremo se sarà davvero così dalle mosse di mercato. Quanto meno ci sono i presupposti per essere tranquilli a livello economico dopo le recenti vicissitudini. Il Palermo è una squadra equilibrata con personalità, Baldini ha fatto un buon lavoro, ha fatto la differenza e merita il rinnovo: ha tutte le caratteristiche per fare bene in B. Obiettivi? Dipende dalla dirigenza, spero che sia un anno di preparazione per il salto in A. La B è sempre una lotteria, non ci sono squadre che partono favorite. Certo che chi scende dalla Serie A se non cambia molto ha le potenzialità per partire bene".