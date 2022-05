FeralpiSalò-Palermo, tifosi rosa al Turina: 20 tagliandi acquistati al botteghino

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio della semifinale playoff di Serie C, FeralpiSalò-Palermo, la società gardesana ha messo in vendita circa 20 tagliandi del settore ospiti del Turina, per i tifosi siciliani giunti a Salò per seguire i...

Mediagol ⚽️

Tra meno di due ore al "Lino Turina" di Salò, andrà in scena la semifinale d'andata dei playoff di Serie C tra la formazione di Stefano Vecchi ed il Palermo di Silvio Baldini.

I primi sostenitori rosanero iniziano a raggiungere l'impianto comunale gardesano, accolti con grande cortesia e senso di ospitalità da parte dello staff societario lombardo. I tifosi siciliani che gremiranno il settore ospiti del piccolo stadio di Salò saranno circa 525. Nelle ultime ore alcuni supporters rosanero che avevano acquistato online il ticket per assistere al match di andata del "Lino Turina", hanno rinunciato e la società lombarda si è subito attivata per vendere al botteghino circa venti tagliandi per i tifosi del Palermo presenti sul luogo che ne hanno fatto richiesta.