FeralpiSalò-Palermo, Soleri: “Ci teniamo ad arrivare in finale. La nostra idea…”

Le dichiarazioni dell'attaccante rosanero, Edoardo Soleri in seguito alla vittoria di 0-3 del Palermo sul campo della FeralpiSalò

"I miei gol? L'importante è che aiutino la squadra a vincere. Ci sarà ancora il ritorno e giocheremo con la stessa intensità. Ci teniamo molto ad arrivare in finale e ci impegneremo al massimo davanti al pubblico del Barbera. Il calcio è fatto di epsiodi. Massolo ha tenuto la porta chiusa. La nostra idea è anche rischiare ma continuare ad attaccare. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Prima avevamo il problema delle trasferte, ora non più. Al ritorno avremo il pubblico dalla nostra. Quando arrivi a giocarti i playoff tutte le squadre sono forti. Non bisogna pensare di essere già passati. Floriano? Io penso che anche dall'inizio ho fatto bene. L'esterno è il primo anno che lo faccio e mi sto impegnando per farlo. Se il mister mi schiererà titolare domenica mi farò trovare pronto"