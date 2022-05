FeralpiSalò-Palermo, rosanero in vantaggio 1-0: Brunori slocca il match al 43′ del pt

Palermo in vantaggio al Lino Turina di Salò! Matteo Brunori porta in vantaggio la squadra di Baldini nella semifinale playoff di Serie C contro la FeralpiSalò

Vantaggio Palermo al Lino Turina!

Al 43' del primo tempo, MatteoBrunori, sblocca la semifinale playoff di Serie C, tra FeralpiSalò e Palermo. Rosanero dunque in vantaggio nella prima frazione di gioco, quando mancano pochi minuti al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco.