Feralpisalò-Palermo, rebus diretta Rai: semifinale playoff Serie C in chiaro in tv?

La Lega Pro non ha reso noto se ci sarà una trasmissione in chiaro per Feralpisalò-Palermo, ma la Rai sì... o quasi

Mediagol ⚽️️

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Feralpisalò nell'andata della semifinale dei playoff di Serie C. Il match - in programma domani sera alle ore 21.00 - andrà in scena nella cornice dello stadio Lino Turina. I biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati nel giro di un'oretta scarsa e la stragrande maggioranza dei tifosi rosanero sarà costretta a seguire la partita in televisione o in diretta streaming, visto l'esiguo numero di posti disponibili all'interno dello stadio della Feralpisalò.

Oltre alla diretta testuale di Mediagol.it, i tifosi potranno seguire la gara del "Barbera" su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".

Inoltre, nonostante la Lega Pro non abbia ancora reso noto se ci sarà una trasmissione in chiaro per Feralpisalò-Palermo, nel palinsesto di Rai Sport per la serata di mercoledì all’orario in cui è previsto il calcio d’inizio tra i gardesani e i rosanero, è in programma una non specificata «semifinale - gara di andata» del campionato di Serie C. Seguiranno aggiornamenti in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Lega...