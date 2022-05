FeralpiSalò-Palermo, Massolo ipnotizza Miracoli dal dischetto: si resta sullo 0-2

Samuele Massolo respinge il penalty di Miracoli, Palermo ancora in vantaggio per 2-0 sul campo della FeralpiSalò al "Turino"

Ancora protagonista Samuele Massolo, come in occasione della gara con la Triestina. L'estremo difensore del Palermo ha neutralizzato il penalty del numero 9 della Feralpisalò, Luca Miracoli, distendendosi bene sulla sua sinistra. Il calcio di rigore è stato concesso dal direttore di gara Ferrieri Caputi, con l'ausilio del VAR, per un tocco di mano di Lancini.