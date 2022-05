Feralpisalò-Palermo, la vigilia dei rosanero: la carica Baldini e l’arrivo a Linate

Scatta l’operazione Final Four per il Palermo di Baldini: la conferenza del tecnico, il ritrovo al Barbera e l’arrivo della squadra in Hotel nei pressi di Salò. Tutto sulla vigilia rosanero

L’operazione Final Four per il Palermo è scattata con fiducia e serenità ma altrettanta concentrazione, nella consapevolezza del valore di un avversario da non sottovalutare e la voglia di proseguire il percorso sulla falsa riga di quanto mostrato finora sul rettangolo verde. Il pullman del club di Dario Mirri ha lasciato lo stadio, direzione aeroporto Falcone e Borsellino, intorno alle 12.50. La comitiva rosanero si è imbarcata su un volo per Milano, partito con leggero ritardo in relazione all’orario inizialmente previsto, ed atterrato a Linate alle 16 circa. Il tempo di caricare bagagli e materiale tecnico, poi tutti sul pullman che ha condotto Baldini ed i suoi uomini in Hotel a pochi chilometri da Saló. Sistemazione nelle rispettive camere e cena, in attesa di gestire al meglio, sul piano strategico, fisico e psicologico, le ore che separeranno il gruppo dal fischio d’inizio del match previsto per le ore 21 di domani al “Turina”. L’impianto comunale di Saló è già sold out per la sfida tra la formazione di Vecchi e la compagine di Baldini. Esauriti in pochissime ore i 2300 biglietti a disposizione, ì rosanero potranno contare sull’apporto di 500 tifosi del Palermo pronti a garantire il solito passionale ed incessante sostegno a De Rose e compagni. Un primo atto in cui la posta in palio è altissima, propedeutico alla gara di ritorno del 29 maggio al "Barbera" che decreterà la finalista. L’altre semifinale dei playoff di Lega Pro vedrà sfidarsi Catanzaro e Padova, match di andata tra calabresi e veneti che andrà in scena domani alle 19 al “Ceravolo”.