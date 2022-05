Feralpisalò-Palermo, info per il settore ospiti: il costo dei biglietti al “Turina”

Info e costi sui biglietti realativi alla gara di andata della semifinale dei playoff promozione Serie C, Feralpisalò-Palermo

Dalle ore 15.00 di oggi è aperta la prevendita per la partita Feralpisalò-Palermo, andata della semifinale Playoff di Serie C in programma mercoledì sera alle 21:00 allo stadio "Lino Turina". In occasione di questa gara saranno a disposizione i settori ospiti con le seguenti tariffe e modalità di acquisto: