FERALPISALO’-PALERMO, GLI ORARI DEI MATCH DI ANDATA E RITORNO

Ecco a che ora si giocheranno le due semifinali in programma mercoledì 25 e domenica 29 maggio fra Feralpisalò e Palermo

Mediagol ⚽️

Il Palermo vola in semifinale dei Playoff di Serie C. Mercoledì 25 e domenica 29 maggio gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Feralpisalò di mister Vecchi, con il match di ritorno che si giocherà al "Renzo Barbera" alle ore 20:30. L'andata, invece, è in programma alle ore 21:00.

Intanto, in occasione della Final Four cambia il regolamento. Nel dettaglio, il tabellone prevede gare di andata e ritorno per le due semifinali. In caso di parità dopo i 180 minuti non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Inoltre, dalle semifinali la grande novità consiste nell'introduzione del Var. L'annuncio è stato dato lo scorso aprile all'Assemblea di Lega dal presidente Francesco Ghirelli: "Finalmente anche noi potremo contare sull’utilizzo del Var. Era un nostro obiettivo e queste prime sei partite di sperimentazione ci saranno d’aiuto, perché speriamo di poterlo poi avere per tutto il campionato. Nelle semifinali e finali nella cabina di regia del Var ci saranno arbitri di serie A e B in attesa che quelli della Can C possano poi fare dei corsi specifici per avere la formazione necessaria su come usare il Var", ha concluso.