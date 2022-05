FeralpiSalò-Palermo, ancora la volta degli ex: Corrado e Pisano sulla strada dei rosa

Nel match d'andata delle final four playoff di Serie C, il Palermo troverà la FeralpiSalò degli ex Corrado e Pisano

Mediagol ⚽️

A cura di Luca Silvestri

A volte ritornano, spesso come non ti aspetti. È la strada degli ex il filo conduttore che lega il Palermo di Silvio Baldini all'intenso cammino playoff nel quale il club siciliano si sta rendendo protagonista, con i rosa giunti adesso nel momento clou degli spareggi verso la Serie B. Un campanello d'allarme, il ticchettio di un orologio che scandisce il tempo attuale ma riporta anche al passato calcistico con fervida memoria.

Nella corsa verso la cadetteria, Baldini ha spesso citato il destino tra gli elementi trainanti di un sogno ad occhi aperti che, per il momento, continua sulla scia di un entusiasmo che nel capoluogo siciliano non si avvertiva da parecchio tempo. Quello stesso tempo che è trascorso dai trionfi di una volta e che riporta alla mente di tifosi e addetti ai lavori ricordi lucidi e ben riconoscibili di fasti calcistici appartenenti ai colori rosanero.

Lo sa bene Eros Pisano, che tra Serie A, Serie B e Coppa Italia ha collezionato ben 82 presenze in rosanero, intermezzate da stagioni di prestiti al Genoa e all'Hellas Verona.

Per Pisano la variabile legata alla condizione fisica è stato un fattore da non sottovalutare in questa annata comunque positiva, nella quale il trentacinquenne di Busto Arsizio ha comunque dato garanzie in quanto ad affidabilità ed esperienza nelle sue venticinque apparizioni. Oggi, l'esterno di fascia convertito a centrale difensivo nello scacchiere tattico di Stefano Vecchi, è uno degli imprescindibili della FeralpiSalò ammazza grandi, che dopo aver battuto Sudtirol, Padova e Reggiana, va a caccia di un altra big da inserire nella sua speciale collezione stagionale.

Non sarà d'accordo Silvio Baldini, che per soli sei mesi non ha incrociato sulla sua strada professionale Niccolò Corrado. Meteora della doppia gestione Boscaglia-Filippi, il terzino sinistro scuola Inter è una delle sorprese più liete tra le fila della Feralpi, che in lui ha trovato un punto fermo durante tutto l'arco della stagione. Trentacinque i gettoni collezionati nella sua regular season, con una rete e sei assist che lo hanno reso una variabile impazzita anche in fase di propulsione e spinta offensiva.

Un pericolo in più per chi come Valente occuperà la corsia di riferimento dell'ex Arezzo e dovrà stare allerta sulle possibili scorribande avanzate del laterale classe 2000. Corrado, inoltre, è quello che più di tutti conosce la struttura tecnica della formazione rosanero, avendo condiviso lo spogliatoio con diversi protagonisti della compagine capitanata da Francesco De Rose. Una pedina importante, aldilà della presenza in campo, anche se ormai Brunori e soci non hanno più bisogno di presentazioni da diverso tempo.

Un ex del Palermo, un 'quasi' ex compagno dello stesso Matteo Brunori, con il quale Corrado non è riuscito ad incrociarsi proprio tra le fila dell'Arezzo nella stagione 19/20. Durante quel pre season, infatti, il terzino arrivava per una delle sue prime esperienze professionali in prestito dall'Inter, con l'attuale bomber della Serie C che aveva però già lasciato i toscani al termine dell'annata agonistica precedente, tornando al Parma dopo il prestito.

Storie che si intrecciano, destini e obiettivi che si accomunano, alla volta della fase decisiva di questi playoff di Serie C, in cui il Palermo si ritroverà nuovamente ad affrontare il suo passato. Sulla strada della promozione, si presentano ancora una volta gli ex.