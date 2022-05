FeralpiSalò-Palermo, al “Turina” soli 2.346 posti: uno stadio per pochi intimi

Nella semifinale dei playoff di Serie C. il Palermo affronterà la FeralpiSalò: la marcia verso la Serie B passa dal sold out del Barbera registrato contro Triestina e Virtu Entella, ai 2.346 posti del "Lino Turina". Soli 500 posti nel settore...

FeralpiSalò e Palermo , si sfideranno mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 nel primo atto della semifinale playoff di Serie C , in programma al "Lino Turina" di Salò. Dopo il pirotecnico 2-2 dei rosanero contro la Virtus Entella , davanti ai 33.024 spettatori presenti al "Renzo Barbera", il Palermo dovrà affrontare una particolare trasferta contro i gardesani.

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulle dimensioni certamente ridotte dell'impianto sportivo di Salò, dove la compagine verdazzurra guidata dall'ex Inter Stefano Vecchi , ha consolidato il suo terzo posto in classifica conquistato nel corso della regular season del girone A di Serie C .

"Uno stadio piccolo, ma per la FeralpiSalò è pur sempre casa", scrive così il noto quotidiano siciliano, sulla struttura che sorge nella città di Salò. Il sogno Serie B della formazione rosanero di Silvio Baldini, dovrà dunque passare dal sold out delle ultime due uscite casalinghe del Barberaai poco più di 2.300 posti a sedere del "Lino Turina". Una capienza di poco inferiore all'intero settore ospiti dell'impianto di viale del Fante. I supporters rosanero dovranno accontentarsi di soli 500 posti a loro disposizione, per quello che che si preannuncia un altro esodo di tifosi palermitani anche in riva al Garda. A supportare la compagine di capitan De Rose e compagni saranno dunque presenti la metà dei sostenitori che hanno invaso prima il "Nereo Rocco" di Trieste e successivamente il "Comunale" di Chiavari. 500 posti che saranno situati nel settore nord dello stadio, sulla sinistra della tribuna coperta dell'impianto gardesano.