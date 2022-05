FeralpiSalò-Palermo 0-2: rosa intensi ed autorevoli, gol Brunori e bis Floriano

Palermo intenso, brillante ed autorevole al Turina: supremazia territoriale e splendio uno-due con Brunori e Floriano in chiusura di frazione

Palermo che parte con piglio e grande intensità, squadra coesa, alta ed aggressiva fin dal primo possesso gestito dalla compagine di Vecchi. De Rose sventaglia bene per Floriano che premia la sovrapposizione di Giron, cross radente su cui Luperini non arriva per un soffio. La squadra di Baldini scherma con ardore e riparte con buona fluidità in ampiezza: Valente si distende in percussione e sforna un cross teso su cui Brunori viene anticipato di un'inezia dal suo diretto marcatore. Due gialli, uno per parte, pesanti in vista del ritorno. I diffidati Lancini e Bergonzi finiscono sul taccuino dell'arbitro e salteranno il match del Barbera. Feralpisalò che prova a distendersi con fraseggio e manovra avvolgente: Siligardi scaglia il mancino dal limite e sfiora la traversa. il palermo spinge forte sul binario sinistro: Damiani ispira la percussione di Giron, ottimo il cross del laterale francese e uncino volante di Valente che sfiora il palo. Siligardi apre magnificamente per la sortita di Corrado, il cross dell'ex rosa taglia tutta l'area e per poco non trova Miracoli. Pregevole schema rosanero su corner: Floriano trova Brunori che si stacca sul secondo palo ma il suo destro al volo non trova la porta. Brunori si conquista una buon apunizione dai venticinque metri su imbucata di Damiani: esecuzione da dimenticare per l'italobrasiliano. Al minuto quarantadue arriva il gol del vantaggio degli uomini di Baldini: Luperini ruba con caparbietà la sfera in mezzo al campo e verticalizza per Brunori, sterzata e flipper che sfocia in un tacco maldestro di Corrado: il bomber rosanero fiuta la chance ed incrocia splendidamente con il destro alle spalle di Liverani.