FeralpiSalò, l’ex Pisano: “Il 4-3 sull’Inter e la promozione dalla B, a Palermo…”

Le dichiarazioni dell'ex rosanero, Eros Pisano, oggi tra le file della FeralpiSalò, prossimo avversario del Palermo nelle semifinali playoff di Serie C. Dall'esordio in A nel 4-3 contro l'Inter, alla promozione con Iachini...

La semifinale playoff tra FeralpiSalò e Palermo, metterà per la prima volta di fronte la compagine gardesana e quella rosanero. Sarà Vecchi contro Baldini, una sfida per continuare la marcia verso il sogno Serie B. Certamente un doppio confronto importante ed affascinante, quello che andrà in scena il 25 ed il 29 maggio. Una gara che sarà vissuta in maniera particolare da uno dei due ex di turno, della formazione di Salò, il trentacinquenne ex rosanero Eros Pisano, che ha vestito la maglia rosanero per quattro stagioni, dal 2011 al 2015, intervallate dal prestito al Genoa nel gennaio 2013. L'ex esterno di Hella Verona e Pisa, insieme a Nicolò Corrado, altro ex di turno della sfida, sono l'espressione tangibile del mix di esperienza e freschezza, presente nella rosa verdazzurra. Attraverso le colonne del quotidiano bresciano, "BresciaOggi", l'ex esterno rosanero, oggi centrale, ricorda l'esperienza con la maglia del Palermo e l'esordio in serie A coi rosanero, con Devis Mangia sulla panchina della formazione siciliana, quando la formazione dell'allora patron Maurizio Zamparini, si imposero 4-3 sull'Inter al Barbera. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso di una lunga intervista, dal calciatore oggi in forza alla formazione lombarda.