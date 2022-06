Feralpisalò, Legati: “Avevamo qualità per superare il Palermo e arrivare in finale”

"Non sapevo se scrivere o meno, perché fa ancora male. Avevo detto ai miei compagni che saremmo arrivati fino al 12 giugno. Ci credevo davvero. Mai come quest’anno. Non ce l’abbiamo fatta e per quanto mi riguarda è, ancora oggi, una grande delusione. Le pacche sulle spalle, i complimenti, non sbiadiscono onestamente una convinzione che purtroppo non potrà mai essere dimostrata: quella di avere avuto le qualità per superare quella maledetta semifinale.