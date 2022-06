FeralpiSalò: in vendita maglie pre match in memoria di Falcone e Borsellino

La FeralpiSalò ha messo in vendita le maglie in memoria di Falcone e Borsellino indossate nel riscaldamento pre gara contro il Palermo

Una maglia speciale per una partita speciale. La FeralpiSalò si è resa protagonista di un gesto straordinario che va oltre ogni rivalità calcistica. La squadra di Vecchi, nel riscaldamento pre-gara della sfida contro il Palermo, ha indossato una maglia speciale in memoria di Falcone e Borsellino con l'obiettivo di mandare un messaggio di legalità. Oggi, il club verdazzurro ha fatto sapere che le casacche in questione, saranno acquistabili presso lo store del Palermo Fc.