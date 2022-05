FeralpiSalò, i gardesani spendono parole al miele nei confronti del Palermo. Il post:

In seguito alla sconfitta della FeralpiSalò contro il Palermo nel match del Barbera, tramite la pagina instagram ufficiale, la società verdeazzurra si è espressa sull'esperienza in Sicilia

Una doppia sconfitta rifilata ai danni della FeralpiSalò da parte del Palermo di Silvio Baldini, che in seguito alla vittoria per 1-0 al Renzo Barbera, ha conquistato la finale playoff di Serie C. Un eliminazione che il club gardesano ha accolto con sportività, esprimendosi tramite il proprio profilo Instagram, spendendo delle parole di rispetto e stima nei confronti del club rosanero. Di seguito il post: