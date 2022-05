Feralpisalò, Ferretti: “Pronti a sfidare il Palermo, siamo convinti di una cosa”

Le dichiarazioni rilasciate dal responsabile dell'area tecnica della Feralpisalò alla vigilia della sfida contro il Palermo

"Siamo pronti per affrontare questa prestigiosa semifinale, contro una squadra forte e blasonata come il Palermo. Negli ultimi quattro anni la nostra società è approdata due volte in semifinale e una volta ai quarti di finale, a dimostrazione della crescita e dell'ambizione del club. Siamo convinti di avere un gruppo forte e coeso, ma soprattutto un allenatore come Stefano Vecchi che per noi è un valore aggiunto che ci teniamo stretto. Affronteremo questa semifinale con umiltà. Ma anche con la consapevolezza di avere tutte le carte in tavola per poter arrivare in fondo", le sue parole.