FeralpiSalò, De Lucia: “I tifosi del Palermo hanno reso questa notte vera e magica”

Le parole dell'estremo difensore della FeralpiSalò, che ha parlato della sfida contro il Palermo che ha sancito l'eliminazione della squadra di Vecchi dai playoff verso la Serie B

parola a Victor De Lucia. Il portiere della FeralpiSalò è intervenuto al termine della sfida valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Palermo, terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei rosanero. La rete siglata da Matteo Brunori ha messo in cassaforte la qualificazione in finale della formazione di Silvio Baldini, sulla quale era già stata messa una mezza ipoteca nel match d'andata conclusosi con un netto 0-3 in favore dei siciliani.