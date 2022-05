FeralpiSalò, al Barbera di Palermo maglia pre match speciale per Falcone e Borsellino

La FeralpiSalò indosserà una maglia speciale in memoria di Falcone e Borsellino nel riscaldamento pre partita contro il Palermo

Una maglia speciale per una partita speciale. La FeralpiSalò si è resa protagonista di un gesto straordinario che va oltre ogni rivalità calcistica. La squadra di Vecchi indosserà nel riscaldamento pre semifinale contro il Palermo una maglia speciale in memoria di Falcone e Borsellino con l'obiettivo di mandare un messaggio di legalità. Inoltre, questa mattina il club lombardo ha visitato il Giardino della Memoria dove è stato presente anche il presidente della Lega Pro , Francesco Ghirelli . Di seguito, il post Instagram della FeralpiSalò .

"Una speciale maglia pre match in memoria della #stragedicapaci. Sarà indossata stasera dai #LeonidelGarda allo stadio Barbera per mandare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla mafia, da Nord a Sud. Questa mattina il club, guidato dal presidente Giuseppe Pasini e affiancato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha visitato il Giardino della Memoria, a Capaci. Rendendo omaggio alle vittime e alle famiglie: 30 anni da ricordare per sempre. Grazie, Palermo F.C. per il sostegno. Dopo il fischio d’inizio parlerà il campo. Ma siamo convinti di aver scritto la storia: mai infatti, prima di oggi, due squadre erano riuscite a vincere la stessa partita”.