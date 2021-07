Fella: “Pressione positiva, Serie B un obiettivo. Salernitana? Mi metterò in mostra”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del nuovo acquisto del Palermo, Giuseppe Fella

Prosegue il ritiro pre-campionato per il Palermo di mister Giacomo Filippi, reduce dal successo in amichevole contro il Potenza, nella sfida andata in scena ieri sera all'Alfredo Viviani . Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Palermo Giuseppe Fella , si è presentato ai cronisti direttamente dalla sede del ritiro rosanero a San Gregorio Magno.

"Perchè Palermo? Il blasone prima di tutto, poi mi è piaciuto come i rosanero hanno affrontato l'Avellino nella scorsa stagione nel ritorno dei playoff. Gol al Barbera nello scorso anno? Fare gol in uno stadio storico come questo è stato fantastico, ora giocare con questa addosso mi emoziona tantissimo e non vedo l'ora che inizia il campionato. Questa è la piazza giusta per consacrarmi definitivamente e di conseguenza fare il salto di qualità. La pressione ci deve sempre essere, a me piace e devo dire che mi carica tanto soprattutto quando lo stadio è pieno. Domenica sfideremo in amichevole la Salernitana, vorrò fare bene e mettermi in mostra. Maglia 11? I numeri non li abbiamo ancora decisi e non credo di prendere questo, vediamo quale sarà a disposizione ma qualsiasi maglia indossi è stata comunque di un grande calciatore e quindi c'è l'imbarazzo della scelta".